في الصورة بيدرو سانشيز والرئيس اللتواني

مُقاتلة روسية تجبر “سانشيز” على مغادرة قاعدة عسكرية بليتوانيا

2021-07-08 / 7:24 مساءً
1
هبة بريس- وكالات

اضطر رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، ونظيره في جمهورية ليتوانيا إلى مغادرة قاعدة عسكرية قبل إلقاء كلمة حول التعاون العسكري بين البلدين.

واجبر هدير الطائرة الروسية المقاتلة، سانشيز ومعه رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا، على مغادرة القاعدة الجوية التي تستضيف مقاتلات من العديد من الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي.

وبينما كان سانشيز يستعد لإلقاء كلمته، حلقت طائرة في الأجواء يعتقد أنها مقاتلة تابعة للجيش الروسي، فلم يتأخر المسؤولان في المغادرة تنفيذا للتوجيهات الأمنية.

وأوضح أندريوس ديلدا، المتحدث باسم أركان الجيش الليتواني، أن الطائرتين الروسيتين أقلعتا من جيب كالينينغراد الروسي المجاور وتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال فيهما عن العمل. وأضاف أن الطيارين لم يقدِما خطة الرحلة ولم يجريا اتصالات لاسلكية مع مركز مراقبة الحركة الجوية الإقليمي.

وتعتبر ليتوانيا من الدول التي تشكل درع دفاع الاتحاد الاوروبي ومعه الولايات المتحدة الأمريكية لتطويق مجال تحرك الروس.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رحيل جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق

رحيل جيهان السادات أرملة الرئيس المصري الأسبق

2021-07-09 / 10:38 صباحًا
Photo of كوفيد-19.. تونس تعيش وضعا وبائيا “كارثيا”

كوفيد-19.. تونس تعيش وضعا وبائيا “كارثيا”

2021-07-09 / 10:28 صباحًا
Photo of مقتل شخصين في حادث إطلاق نار في تكساس

مقتل شخصين في حادث إطلاق نار في تكساس

2021-07-09 / 9:37 صباحًا
Photo of كولومبيا تعتقل شخصا اغتصب 21 طفلا خلال عمله في روضة أطفال

كولومبيا تعتقل شخصا اغتصب 21 طفلا خلال عمله في…

2021-07-09 / 9:29 صباحًا
Photo of غوتيريس يدعو لمضاعفة إنتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل

غوتيريس يدعو لمضاعفة إنتاج اللقاحات وتوزيعها بشكل عادل

2021-07-08 / 10:59 مساءً
Photo of مجلس الأمن حول سد النهضة.. منطقة القرن الافريقي تمر بمرحلة عصيبة

مجلس الأمن حول سد النهضة.. منطقة القرن الافريقي تمر…

2021-07-08 / 9:39 مساءً
Photo of بسبب تفشي “كورونا”… “انهيار” المنظومة الصحية بتونس

بسبب تفشي “كورونا”… “انهيار” المنظومة الصحية بتونس

2021-07-08 / 8:20 مساءً
Photo of حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة 4 ملايين.

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة 4 ملايين.

2021-07-08 / 10:51 صباحًا
Photo of تقرير: السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء

تقرير: السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء

2021-07-08 / 10:11 صباحًا
Photo of غوتيريش : كوفيد -19″ ينتشر أسرع من اللقاحات

غوتيريش : كوفيد -19″ ينتشر أسرع من اللقاحات

2021-07-08 / 8:29 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق