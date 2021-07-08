في الصورة بيدرو سانشيز والرئيس اللتواني

مُقاتلة روسية تجبر “سانشيز” على مغادرة قاعدة عسكرية بليتوانيا

2021-07-08 / 7:24 مساءً
0
هبة بريس- وكالات

اضطر رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، ونظيره في جمهورية ليتوانيا إلى مغادرة قاعدة عسكرية قبل إلقاء كلمة حول التعاون العسكري بين البلدين.

واجبر هدير الطائرة الروسية المقاتلة، سانشيز ومعه رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا، على مغادرة القاعدة الجوية التي تستضيف مقاتلات من العديد من الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي.

وبينما كان سانشيز يستعد لإلقاء كلمته، حلقت طائرة في الأجواء يعتقد أنها مقاتلة تابعة للجيش الروسي، فلم يتأخر المسؤولان في المغادرة تنفيذا للتوجيهات الأمنية.

وأوضح أندريوس ديلدا، المتحدث باسم أركان الجيش الليتواني، أن الطائرتين الروسيتين أقلعتا من جيب كالينينغراد الروسي المجاور وتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال فيهما عن العمل. وأضاف أن الطيارين لم يقدِما خطة الرحلة ولم يجريا اتصالات لاسلكية مع مركز مراقبة الحركة الجوية الإقليمي.

وتعتبر ليتوانيا من الدول التي تشكل درع دفاع الاتحاد الاوروبي ومعه الولايات المتحدة الأمريكية لتطويق مجال تحرك الروس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب تفشي “كورونا”… “انهيار” المنظومة الصحية بتونس

بسبب تفشي “كورونا”… “انهيار” المنظومة الصحية بتونس

2021-07-08 / 8:20 مساءً
Photo of حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة 4 ملايين.

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة 4 ملايين.

2021-07-08 / 10:51 صباحًا
Photo of تقرير: السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء

تقرير: السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء

2021-07-08 / 10:11 صباحًا
Photo of غوتيريش : كوفيد -19″ ينتشر أسرع من اللقاحات

غوتيريش : كوفيد -19″ ينتشر أسرع من اللقاحات

2021-07-08 / 8:29 صباحًا
Photo of مجلس الأمن يدين بشدة اغتيال رئيس هايتي

مجلس الأمن يدين بشدة اغتيال رئيس هايتي

2021-07-08 / 8:23 صباحًا
Photo of الملك محمد السادس يهنئ بابا الفاتيكان على نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

الملك محمد السادس يهنئ بابا الفاتيكان على نجاح العملية…

2021-07-07 / 10:17 مساءً
Photo of دبي.. انفجار إثر حريق في حاوية على متن سفينة بميناء “جبل علي”

دبي.. انفجار إثر حريق في حاوية على متن سفينة…

2021-07-07 / 9:52 مساءً
Photo of استقالة 12 وزيرا بينهم وزير الصحة بالهند

استقالة 12 وزيرا بينهم وزير الصحة بالهند

2021-07-07 / 9:22 مساءً
Photo of الصحة العالمية: أكثر من أربعة ملايين وفاة منذ بداية الجائحة

الصحة العالمية: أكثر من أربعة ملايين وفاة منذ بداية…

2021-07-07 / 8:34 مساءً
Photo of تبون يعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة بالجزائر

تبون يعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة بالجزائر

2021-07-07 / 6:34 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق