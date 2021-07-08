سلطات سبتة المحتلة تسمح لمسلمي المدينة بذبح الأضاحي في منازلهم

هبة بريس- الرباط

كشفت مصادر صحفية محلية بسبتة المحتلة، أن سلطات الثغر السليب، وافقت على طلب مسلمي المدينة بذبح أضاحي العيد بمنازلهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن سلطات المدينة المحتلة خيرت مسلمي سبتة بين ذبح أكباش العيد داخل منازلهم، أو التوجه الى المجازر المعتمدة لذلك بالمدينة، الأمر الذي يؤكد اقامة شعيرة عيد الأضحى هذه السنة بسبتة على غرار السنوات الماضية.

ويأتي هذا المطلب في ظل تحسن الوضع الوبائي في سبتة المحتلة، حيث تراجعت الإصابات إلى أقل من 30 حالة، كما أن مسلمي المدينة المحتلة كانوا يعتزمون الاحتجاج غدا الجمعة للضغط على سلطات الثغر المحتل من اجل الموافقة على مطلبهم بذبح الاضاحي داخل منازلهم.

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