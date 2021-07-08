بعد مقال “هبة بريس” ..أمن سطات يتفاعل مع قضية الاعتداء على طالبة جامعية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن سطات، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقال انفردت هبة بريس بنشره تطرقت من خلاله لحالة اعتداء تعرضت له طالبة جامعية متبوع بالسرقة بمدينة سطات.

وقد أشارت ولاية أمن سطات في بلاغ لها توصلت الجريدة بمضمونه، أن الأبحاث والتحريات المنجزة أثبتت أن الموضوع يتعلق بقضية زجرية تعالجها حاليا المصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، وأنه تم تحديد هويات المشتبه في تورطهم في هذه النازلة وتوقيف اثنين منهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سلاح أبيض وخمسة هواتف محمولة، علاوة على ساعة يدوية ودراجة نارية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع الموقوف الثاني، الذي يشتبه في تورطه في شراء وإخفاء المسروقات، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

ويشار، أن طالبة جامعية تتابع دراستها بسلك الماستر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، أكدت في اتصال هاتفي بهبة بريس في وقت سابق أنها تعرضت للاعتداء خطير من قبل مجهولين اثنين وهي في طريقها صوب مدرج الكلية صباح يوم الاثنين الماضي، حيث قاما بسلبها مبالغ مالية وبعض من حليها الذهبية من ذراعها وعنقها وتعريضها للتهديد بالسلاح الأبيض، قبل يعنفانها ويلوذا بالفرار على متن دراجتهما النارية.

وتابعت الطالبة الجامعية قولها بأنها أصيبت بكدمات على وجهها ونوبات سهتيرية كانت كافية بنقلها صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات من أجل تقديم المساعدة الطبية لها وتسليمها شهادة طبية تبث مدة العجز في 28 يوما.

وأضافت ذات المتحدثة، أنها تقدمت بشكاية لدى مصالح الأمن بسطات تفيد بتعرضها للاعتداء من قبل شخصين قاما بتوقيفها على مستوى الطريق المؤدية صوب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وهي على متن سيارتها، بعد أن باغثاها وهما على متن دراجتهما النارية، حيث أوهماها بأنها صدمتهما بسيارتها، وما أن ترجلت الطالبة الضحية من سيارتها، حتى فاجأها أحدهما بوضع السكين على رقبتها وتجريدها من حليها الذهبية من عنقها وذراعها، فيما الآخر تسلل إلى سيارتها وخضعها لتفتيش دقيق قبل أن يعثر على مبلغ مالي كان بحوزتها، لينطلقا بسرعة على متن دراجتهما النارية صوب وجهة مجهولة.

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