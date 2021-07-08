أكادير : اعتقال خمسيني بحوزته 3 كلغ من مخدر الشيرا
الصورة من الارشيف

توقيف ثلاثة أشخاص بالبيضاء وحجز 7950 من “القرقوبي”

2021-07-08 / 6:31 مساءً
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هبة بريس- و م ع

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة اشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج كمية من الأقراص الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم مباشرة بعد وصولهما إلى مدينة الدار البيضاء قادمين من إحدى مدن شمال المملكة، وذلك بعد ضبطهما متلبسين بتسليم 7950 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل” لفائدة المشتبه فيه الثالث، والذي تم ضبطه بدوره وبحوزته مبلغ 153 ألف درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه الثالث بمنطقة عين السبع مكنت، أيضا، من حجز كمية من مخدر الشيرا ومادة “الآزوت” المستعمل في التخدير، فضلا عن حجز بندقية ضغط للهواء ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

وذكر البلاغ بأن هذه العملية النوعية تندرج في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تجفيف منابع جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.

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تعليق واحد

  1. نشكر الادارة العامة للامن الوطني على المجهودات التي تقوم بها من اجل محاربة جميع انواع المخدرات وتقديم المجرمين امام القضاء لنيل العقاب لان هذه الافة خطيرة تسبب في العديد من الجراىم في المجتمع

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