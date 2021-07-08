المصادقة على قانون إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة

2021-07-08 / 5:24 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الذي انعقد عبر تقنية التناظر المرئي ،أن مشروع هذا القانون جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020 بضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وفي خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، حيث أكد الملك على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة المذكورة في هذا المجال.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى ذلك، أوصى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بجعل المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للتنمية الاقتصادية ولتحسين القدرة التنافسية الهيكلية لهذه الهيئات وقاطرة للقطاع الخاص من خلال هيكلة النظم البيئية التنافسية في القطاعات الاستراتيجية والجهات الفاعلة المشاركة في التنمية المجالية.

ويكمن الهدف الأساسي لهذه الوكالة، حسب البلاغ، في الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها والتتبع المنتظم لأدائها ولمردوديتها، مع القدرة على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها، من أجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة والاستجابة بشكل أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة تماشيا مع مبادئ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وانسجاما مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الوطني.

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