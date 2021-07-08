الحكومة : الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك ستمكن المغرب من الاستجابة لحاجياته من اللقاحات
سعد الدين العثماني

العثماني : الرؤية الملكية ستمكن المغرب من الاستجابة لحاجياته من اللقاحات

2021-07-08 / 4:56 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن الرؤية الاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستمكن المملكة من الاستجابة مستقبلا لحاجياتها من اللقاحات وتلبية حاجيات دول أخرى.

وأوضح بلاغ صدر عقب مجلس للحكومة انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني سجل أن اجتماع المجلس ينعقد بعد الحفل الذي ترأسه جلالة الملك، يوم الاثنين الماضي بالقصر الملكي بفاس، والذي تم خلاله توقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب.

وأبرز رئيس الحكومة أن الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك حفظه الله، ستمكن، أيضا، من نقل التكنولوجيا إلى المغرب، في خطوة مهمة جدا في هذا المسار، تنضاف إلى الخطوات الأخرى التي تم إحرازها، بفضل التوجيهات الملكية السامية، في مكافحة هذا الوباء صحيا ومواجهة تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن هذا المشروع الجديد سيمكن من ترصيد تجربة المغرب في مواجهة جائحة كوفيد 19، والتي تشكل قصص نجاح متتالية ومستمرة، مسجلا في المقابل أن المملكة تعرف مع الأسف الشديد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة وارتفاعا في عدد الحالات الحرجة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، مما يستدعي توخي أقصى ما يمكن من الحيطة والحذر.

وذكر في هذا السياق، بأن “الحكومة كانت قد قررت عقد اجتماعات المجلس الحكومي عن بعد من أجل إعطاء إشارة لجميع المواطنات والمواطنين بضرورة رفع درجة الحيطة والحذر والأخذ بالإجراءات الاحترازية الضرورية، وعدم التساهل بشأنها، كما هو الشأن مع الأسف في بعض الأوساط وبعض المناطق التي تعرف نوعا من التراخي”.

ودعا رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين، في هذا الصدد، إلى استشعار أهمية عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفظا لصحة البلاد والمواطنين، في وقت تضطر فيه بعض الدول إلى الرجوع للحجر الصحي أو إلى تشديد إجراءات التنقل، وكذا الإجراءات التي تخص بعض المهن والأنشطة.

كما دعا إلى المزيد من التعبئة الجماعية من أجل الاستمرار في السيطرة على هذا الوباء، مجددا تحيته لجميع الإدارات والأطر، وفي مقدمتها الأطر الصحية والأمنية والترابية، التي تعبأت لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح والتي تستمر بوتيرة معقولة، بالنظر لإمكانيات إنتاج اللقاحات على المستوى العالمي.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قادرة على مواجهة الغواصات.. المغرب يفاوض إيطاليا لجلب قطع عسكرية بحرية

قادرة على مواجهة الغواصات.. المغرب يفاوض إيطاليا لجلب قطع…

2021-07-08 / 11:30 مساءً
Photo of المغرب وهولندا يطويان صفحة “التوتر”.. التوقيع على خطة عمل لتعزيز التعاون الثنائي

المغرب وهولندا يطويان صفحة “التوتر”.. التوقيع على خطة عمل…

2021-07-08 / 9:48 مساءً
Photo of تركمنستان تؤكد مجددا دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي

تركمنستان تؤكد مجددا دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي

2021-07-08 / 8:40 مساءً
Photo of في خضم الأزمة.. الحزب الشعبي الإسباني يشكر شاب طنجاوي على جهوده لتقريب وجهات النظر بين البلدين

في خضم الأزمة.. الحزب الشعبي الإسباني يشكر شاب طنجاوي…

2021-07-08 / 7:46 مساءً
Photo of برلمانيون أفارقة يشيدون بجهود المغرب لضمان مستقبل أفضل للبرلمان الإفريقي

برلمانيون أفارقة يشيدون بجهود المغرب لضمان مستقبل أفضل للبرلمان…

2021-07-08 / 7:29 مساءً
Photo of منيب : ماوقع للفيدرالية رجة تاريخية مفيدة لمستقبل اليسار

منيب : ماوقع للفيدرالية رجة تاريخية مفيدة لمستقبل اليسار

2021-07-08 / 6:27 مساءً
Photo of المالكي : جهات تُصر على تغليب أجندات سياسية لعرقلة الوحدة المؤسساتية الإفريقية

المالكي : جهات تُصر على تغليب أجندات سياسية لعرقلة…

2021-07-08 / 6:14 مساءً
Photo of بن شماش : “افريقيا ” تمتلك اليوم إمكانيات اقتصادية ديموغرافية وطبيعية هائلة

بن شماش : “افريقيا ” تمتلك اليوم إمكانيات اقتصادية…

2021-07-08 / 2:40 مساءً
Photo of صحيفة ألمانية : إيران تُشرف على تداريب جبهة البوليساريو وتزودها بصواريخ أرض-جو

صحيفة ألمانية : إيران تُشرف على تداريب جبهة البوليساريو…

2021-07-07 / 11:08 مساءً
Photo of الجنرالات يتحدون الشارع الجزائري.. عودة رمطان لعمامرة الذي طرده الحراك

الجنرالات يتحدون الشارع الجزائري.. عودة رمطان لعمامرة الذي طرده…

2021-07-07 / 9:15 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق