كورونا المغرب
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5 وفيات و1336 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2021-07-08 / 4:34 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1336 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 706 حالات شفاء و5 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 538 ألف و589 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

وبلغ مجموع حالات الشفاء التام 522 ألف و377 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 1، 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9346 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

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