الحكومة تُمدد حالة الطوارئ بالمغرب لشهر إضافي

2021-07-08 / 4:19 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد سريان قانون حالة الطوارئ الصحية بمختلف ربوع المملكة، لمدة شهر واحد.

وأوضحت الحكومة في أعقاب مجلسها الحكومي، اليوم الخميس، أنه تقرر تمديد سريان حالة الطوارئ المعتمدة ببلادنا منذ مارس من سنة 2020، إلى غاية 10 من غشت المقبل.

ويأتي قرار الحكومة، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس، عن تسجيل 1279 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، داعية المواطنين إلى التطبيق الصارم لتدابير الوقاية من الفيروس.

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