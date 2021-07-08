كورونا تعلق الدراسة ومناقشة البحوث بكلية المحمدية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق تداعيات فيروس كورونا، اتخذت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني بمدينة المحمدية وبتنسيق تام مع اللجنة الإقليمية لتتبع واليقظة المكلفة برصد الوضع الوبائي على مستوى عمالة المحمدية، قرارا يقضي يتعليق الدراسة واجراء الامتحانات ومناقشة بحوث الماستر والاجازة المهنية حضوريا ابتداء من أمس الأربعاء وتعويض ذلك بالعمل عن بعد.

وعزت عمادة الكلية قرارها إلى الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذا حرصها المتواصل على ضمان الاستمرارية البيداغوجية وتأمين التمدرس عن بعد لكافة الطلبة والطالبات بمنطق تكافؤ الفرص.

ويشار، أن وزارة الصحة سبق وأن حذرت من ما وصفتها بالانتكاسة جراء الارتفاع الملحوظ في عدد الحالات المسجلة، وهو ناقوس يدق باب الجهات المسؤولة وكافة المتدخلين وفعاليات المجتمع المدني ومواطنين ومواطنات للعمل جنبا إلى جنب وفق مقاربة تشاركية لتحصين المكتسبات التي راكمها المغرب في تعاطيه مع الجائحة منذ الوهلة الأولى.

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