حادث سير بطرفاية

اصابات خطيرة في حادث سير بطرفاية

2021-07-08 / 3:55 مساءً
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت “هبة بريس” من مصدر مأذون، ان الطريق الوطنية بين طرفاية و جماعة أخفنير، قد شهدت حادث مميت ليلة امس الاربعاء، وذلك بعد إصطدام قوي بين سيارة رباعية الدفع كانت في تجاه العيون، وبين شاحنة نقل البضائع قادمة من العيون في تجاه طانطان.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث الخطير نجم عنه إصطدام قوي بين شاحنة وبين سيارة رباعية الدفع، بسبب عدم وضع علامات التشوير الليلة التي تبين وجود انحراف طرقي بسبب الاشغال، ” ذات العربة كان على متنها السائق الذي تعرض لإصابات خطيرة جراء الحادث.

وفور إخطارها بالحادث، حلت عناصر الدرك الترابي بطرفاية إلى مكان الحادث، من أجل فتح تحقيق كما تم نقل الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون.

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