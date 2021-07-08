“الدلاح”يدخل الفنانة منال بنشليخة المستشفى

نجلاء مزيان ـ هبة بريس

تعرضت الفنانة المغربية، منال بنشليخة ليلة أمس الأربعاء، لوعكة صحية، أدخلت على إثرها لإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش.

وكشفت بنشليخة من خلال تدوينة قامت بنشرها عبر خاصية “ستوري” بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن إصابتها بالتهاب في المعدة والأمعاء بسبب فاكهة “الدلاح”.

وكتبت الفنانة المغربية : “مررت أمس بأسوأ ليلة في حياتي، أصبت في التهاب على مستوى المعدة والأمعاء، كل هذا بسبب الدلاح، وفي الساعة 3 صباحا وجدت نفسي بالمستعجلات”، مضيفة: “حاليا أشعر بتحسن كبير، لكن أحس أنني منهكة جدا، احذروا من البطيخ”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0