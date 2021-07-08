وزير الصحة الغابوني يدعو إلى تكثيف تكوين الأطباء الاختصاصيين في المغرب

هبة بريس ـ الرباط

دعا وزير الصحة الغابوني ، غي باتريك أوبيانغ ندونغ ، أمس الأربعاء في ليبروفيل ، الى تكثيف تكوين الأطباء الاختصاصيين في المغرب.

فخلال محادثات مع سفير المغرب في الغابون ، عبد الله صبيحي ، دعا الوزير الغابوني الى تكثيف تكوين الأطباء الاختصاصيين في المغرب ،من جهة،، واحتضان من طرف معهد مغربي في مجال التكوين المهني الطبي من جهة ثانية .

وتجدر الاشارة الى أنه بفضل جودة الدبلوماسية الصحية بين البلدين ، تم تكوين أكثر من خمسين طبيبا متخصصا ومائة من التقنيين الغابونيين ذوي تكون عال حتى الآن في المغرب.

من جانبه ، أشاد الدبلوماسي المغربي الذي يتولى مهمة عميد السلك الدبلوماسي في الغابون باستراتيجية الغابون في مواجهة كوفيد -19 ، مثمنا في نفس الوقت التزام الرئيس الغابوني المتواصل خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.

كما توقف المسؤولان عند العلاقات الودية التاريخية الممتازة القائمة بين الغابون والمغرب ، والتي يسهر “قائدا البلدين والشقيقان ، فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا وصاحب الجلالة الملك محمد السادس” على تعزيزها أكثر.

وأبرزا أن هذه العلاقات تتجسد من خلال دبلوماسية فعالة للغاية خاصة في مجال الصحة.

وتم في هذا السياق التطرق لعدة نقاط مهمة منها مراكز تصفية الكلي التي جهزها المغرب من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بور جنتي وفرانسفيل ، والتي أصبحت جاهزة .

وفي ختام هذه المباحثات ، أعرب المسؤولان عن سعادتهما بتنظيم القافلة الطبية الجراحية الثالثة جنوب -جنوب في الغابون ، في الفترة من 9 إلى 16 يوليوز ، والمنظمة من طرف الجمعية المغربية لطب المسالك البولية والتي تتمحور لاسيما حول أمراض المسالك البولية ، والبروستات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0