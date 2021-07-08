منظمة إسبانية : 2100 مهاجر سري لقوا حتفهم

هبة بريس

لقي قرابة 2100 مهاجر حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2021، وهو العدد نفسه تقريبا الذي سجّل خلال العام الماضي، وفق ما أعلنت مجموعة حقوقية الأربعاء.

حسب منظمة “كاميناندو فرونتيراس” غير الحكومية افهذا الرقم يعادل خمس مرات عدد الوفيات الذي سجّل خلال الفترة نفسها من العام الماضي وأعلى رقم يسجل في نصف أول من العام

وقالت هيلينا مالينو وهي ناشطة في المنظمة الإسبانية غير الحكومية خلال مؤتمر صحافي عقد لتقديم أحدث تقرير للمجموعة “لقد كان عاما مروعا”.

ولقي 2087 مهاجرا من 18 بلدا، معظمهم من غرب أفريقيا، حتفهم خلال محاولات للوصول إلى إسبانيا بين يناير ويونيو مقارنة بـ2170 خلال العام 2020 بكامله.

وحصل أكثر من 90 في المئة من الوفيات هذا العام، أو ما يعادل 1922 حالة، خلال 57 حادثة غرق سفن على الطريق إلى جزر الكناري.

وتتكرر هذه الحوادث المميتة مع تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى الأرخبيل الأطلسي منذ أواخر العام 2019 بعد زيادة الدوريات على طول الساحل الجنوبي لأوروبا وهو أمر أدى إلى انخفاض كبير في العبور إلى القارة عبر البحر الأبيض المتوسط ” تقول المنظمة “

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