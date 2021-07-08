الريسوني يرد على التامك
الريسوني يرد على التامك

الريسوني : “إذا تناولت طعام السجن كأنني آكل طعام الزقوم في جهنم

2021-07-08 / 11:32 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

نفى الصحافي سليمان الريسوني ما جاء في بلاغ لمندوبية السجون، من أن إضرابه عن الطعام مزعوم، وأنه يتناول العسل والحساء والتمور وغيرها.

وأضاف الريسوني، وفق ما جاء في تدوينة زوجته خلود مختاري، بقوله، “فقبل قرابة 20 يوما زارني مدير السجن، يرجوني كي أوقف إضرابي عن الطعام، طلب من الموظفين قففا من الياغورت والتمور لكي يقدمها لي، وأنا رفضت وليست قفة واحدة كما جاء في تقرير المندوبية، وأن مدير السجن، هو من يشتري العسل ويقدمه لي وأنا أرفض”.

وحسب التدوينة ذاتها، تابع الريسوني، “أنا لم أتناول أيا مما قدمته لي إدارة السجن، وإن أنا ذقت أي من هذه المشتريات، كأنني آكل طعام الزقوم في جهنم”.

وعلقت زوجة الريسوني “عيب عليكم، وحرام أن تستفزوا إنسانا بهذه الطريقة، وتخرجوه من زنزانته في اليوم 91 من إضرابه عن الطعام بسبب تقاريركم الكاذبة.

وكانت مندوبية السجون قد عادت لتشكك في إضراب الريسوني، وقالت إنه تناول خلال مدة إضرابه حوالي 17 كيلوغرام من العسل، واحتسى حساء بالخضر واللحم مرتين، كما تم تسليمه قفة مليئة بالفواكه والتمور والياغورت، ومواد غذائية أخرى.

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