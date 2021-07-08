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عصابة ” الفراقشية” في قبضة درك الوداية ضواحي مراكش.

2021-07-08 / 11:05 صباحًا
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محمد الأصفر - هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي الوداية ضواحي مراكش، يومه الأربعاء 7من الشهر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص متخصصين في سرقة المواشي، والأبقار بدوار بوسة .

وأفادت مصادر محلية أن عصابة “فراقشية” قامت بعملية سرقة ثلاثة خرفان من ضيعة فلاحية بنفس الدوار، ما استنفر المصالح الأمنية، من أجل إلقاء القبض على المتهمين.

وجاء توقيف المشتبه فيهم، حسب المصادر ذاتها، بعد توصل مصالح الدرك الملكي بالوداية، بإخبارية تفيد أن أن ثلاثة شبان في الثلاثينيات من عمرهم، قد عمدوا الى الى بيع ثلاثة خرفان مشكوك في مصدرهم بالسوق الأسبوعي بالوداية، لينتقلوا عناصر الدرك الملكي بالوداية، على وجه السرعة بعد تحديد هوية الأشخاص ومكان سكناهم، حيث تمكنوا من توقيف العصابة.

وأضاف نفس المصدر أن الموقفين اعترفوا بالمنسوب إليهم ضمن محضر رسمي حرر بمقر الدرك الملكي بالوداية، ليتم الإحتفاض بهم رهن التدابير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

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