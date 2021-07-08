حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة 4 ملايين.

هبة بريس ـ متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن حصيلة وفيات فيروس كورونا تجاوزت عتبة الأربعة ملايين، في وقت يشتد تفشي الجائحة نتيجة المتحورة “دلتا”.

وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي: “لقد تجاوزنا عتبة أليمة تبلغ أربعة ملايين وفاة بسبب كوفيد-19، وهي بالتأكيد حصيلة أقل من الأعداد الإجمالية للوفيات”.

وشدد على أن العالم “في مرحلة خطيرة من هذه الجائحة” التي تزداد حدتها مع انتشار متحورات جديدة أكثر فتكا. وحذرت المنظمة من التسرع في رفع القيود الصحية، ويشمل ذلك الدول ذات معدلات التطعيم العالية.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن غضبه لأن “بعض البلدان المتقدمة في حملة التلقيح تخطط الآن لإعطاء جرعات إضافية في الأشهر المقبلة، وتتخلى عن تدابير الصحة العامة ولا تتوخى الحذر كما لو أن الجائحة قد انتهت”.

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