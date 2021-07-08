التكوين المهني.. “التربية الوطنية” تنفي ارتفاع تكاليف رسوم التسجيل

هبة بريس ـ الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خبر ارتفاع تكاليف رسوم التسجيل في مؤسسات التكوين المهني التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، برسم الدخول التكويني 2021 – 2022.

وأكدت الوزارة، في بلاغ، أن الخبر الذي تناولته بعض وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، موضحة أن رسوم التسجيل بمؤسسات التكوين المهني لم يطلها أي ارتفاع.

وسجلت، في السياق ذاته، أن المساهمة المالية التي يؤديها المتدربات والمتدربون سنويا تغطي فقط المصاريف المتعلقة بالتسجيل والتأمين الخاص بهم.

يشار إلى أن متدربي ومتدربات مؤسسات التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا والذين يتابعون تكوينهم بسلكي التقني والتقني المتخصص، يستفيدون من منحة دراسية سنوية، وذلك بالشروط والضوابط نفسها التي تمنح وفقها المنحة لطلاب الجامعات.

وتعتبر هذه المنحة، يضيف المصدر ذاته، مكسبا مهما للمتدربين لمساعدتهم على تحمل بعض المصاريف خلال فترة التكوين.

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