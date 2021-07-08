أنطونيو غوتيريش

غوتيريش : كوفيد -19″ ينتشر أسرع من اللقاحات

2021-07-08 / 8:29 صباحًا
0
هبة بريس ـ وكالات

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن فيروس كورونا ينتشر عبر البلدان بشكل أسرع من اللقاحات، مشيرا إلى أن جائحة “كوفيد -19” لا تزال بعيدة عن الانتهاء.

وفيما أفادت جامعة هوبكنز ومنظمة الصحة العالمية بأن عدد ضحايا الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم قد تجاوز بالفعل الـ4 ملايين، قال غوتيريش في بيانه إن “انتشار الفيروس يفوق توزيع اللقاحات. من الواضح أن هذا الوباء لايزال بعيدا عن نهايته، أكثر من نصف ضحاياه ماتوا هذا العام”.

وشدد الأمين العام للمنظمة الاممية على أنه إذا سُمح للفيروس بالانتشار فسيكون الملايين في خطر، مضيفا أن الفيروس كلما زاد انتشاره، ظهرت سلالات أكثر، “سلالات أكثر عدوى، وأكثر فتكا، وأكثر مقاومة للقاحات”.

ودعا غوتيريش مجددا إلى خطة تطعيم عالمية “لمضاعفة إنتاج اللقاحات على الأقل وضمان توزيعها العادل”.

وكما ذكر غوتيريش سابقا، فإن خطة التطعيم العالمية ستوحد كل من لديه القوة والخبرة العلمية والتصنيع والقدرات المالية اللازمة.

ويرى الأمين العام للأمم المتحدة أن مجموعة العشرين في وضع جيد لإنشاء مجموعة عمل للطوارئ لإعداد خطة التطعيم العالمية وتنسيق تنفيذها وتمويلها، مشيرا إلى أن مجموعة العمل ستكون قادرة على إشراك شركات الأدوية واللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة وفي مجال الخدمات اللوجستية.

علاوة على ذلك، يمكن أن تشمل الخطة، حسب غوتيريش، منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي للقاحات، والمؤسسات المالية الدولية التي يمكنها العمل مع شركات الأدوية والشركات المصنعة ذات الصلة، فضلا عن لاعبين رئيسيين مهتمين آخرين.

وخلص الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “الموت المأساوي لأربعة ملايين شخص نتيجة هذا الوباء يجب أن يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد له في كل مكان ولصالح كل شخص”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة 4 ملايين.

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة 4 ملايين.

2021-07-08 / 10:51 صباحًا
Photo of تقرير: السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء

تقرير: السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء

2021-07-08 / 10:11 صباحًا
Photo of مجلس الأمن يدين بشدة اغتيال رئيس هايتي

مجلس الأمن يدين بشدة اغتيال رئيس هايتي

2021-07-08 / 8:23 صباحًا
Photo of الملك محمد السادس يهنئ بابا الفاتيكان على نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

الملك محمد السادس يهنئ بابا الفاتيكان على نجاح العملية…

2021-07-07 / 10:17 مساءً
Photo of دبي.. انفجار إثر حريق في حاوية على متن سفينة بميناء “جبل علي”

دبي.. انفجار إثر حريق في حاوية على متن سفينة…

2021-07-07 / 9:52 مساءً
Photo of استقالة 12 وزيرا بينهم وزير الصحة بالهند

استقالة 12 وزيرا بينهم وزير الصحة بالهند

2021-07-07 / 9:22 مساءً
Photo of الصحة العالمية: أكثر من أربعة ملايين وفاة منذ بداية الجائحة

الصحة العالمية: أكثر من أربعة ملايين وفاة منذ بداية…

2021-07-07 / 8:34 مساءً
Photo of تبون يعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة بالجزائر

تبون يعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة بالجزائر

2021-07-07 / 6:34 مساءً
Photo of حكومة هايتي تعلن الأحكام العرفية بعد اغتيال الرئيس مويس

حكومة هايتي تعلن الأحكام العرفية بعد اغتيال الرئيس مويس

2021-07-07 / 3:55 مساءً
Photo of فرنسا/كوفيد..اختبارات “بي. سي. آر” والمستضدات لم تعد مجانية

فرنسا/كوفيد..اختبارات “بي. سي. آر” والمستضدات لم تعد مجانية

2021-07-07 / 11:54 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق