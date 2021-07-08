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طقس الخميس ..أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

2021-07-08 / 8:13 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الخميس، أن تكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل وستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقيةن وصافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بكل من مناطق طنجة، السواحل الوسطى، الجنوب الشرقي للبلاد وبالأقاليم الجنوبية مصحوبة بزوابع رملية محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و20 درجة بكل من المرتفعات، وسواحل وسهول المحيط الأطلسي، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 17 و22 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بسواحل المحيط الأطلسين وما بين 26 و32 درجة بالمرتفعات والساحل المتوسطين وما بين 30 و38 درجة بالسهول الشمالية والوسطىن الريف، هضاب الفوسفاط ووالماس، المنطقة الشرقية، منطقة سوس، وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 39 و45 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز وشمال المهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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