الملك محمد السادس يهنئ بابا الفاتيكان على نجاح العملية الجراحية التي أجريت له

هبة بريس-

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس، إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

ومما جاء في هذه البرقية “تلقيت ببالغ الارتياح نبأ نجاح العملية الجراحية التي أجريت لكم”.

وأضاف الملك محمد السادس “وإنني لأدعو الله العلي القدير أن يعجل باستعادتكم لكامل عافيتكم، وأن يمتع قداستكم بموفور الصحة وطول العمر، حتى تواصلوا مساعيكم السامية من أجل إشاعة القيم الإنسانية النبيلة”.

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