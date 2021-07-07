رغم جائحة كوفيد 19 …المستشفى الغسانين بفاس يجري 30 عملية جراحية دقيقة ومعقدة على مستوى القلب

هبة بريس – فاس

عمل فريق طبي وتمريضي مختص بالمركز الاستشفائي الجهوي الغساني بفاس على إجراء 30 عملية جراحية دقيقة ومعقدة على مستوى القلب والشرايين على مدار سنة ونصف،11 منها بتقنية الدورة الدموية خارج الجسم لفائدة مرضى كانوا يعانون تشوهات خلقية أو تلف شديد على مستوى الصمامات القلبية، وقصور في أدائها نتج عنه خلل في وظائف القلب والشرايين.

واكد بلاغ للمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس انه بعد إجراء الفحوصات الطبية السريرية واستكمال الفحوصات الساندة، تبين ضرورة إجراء عمليات القلب المفتوح لتعويض تلف الصمام مع أو بدون تقنية التقويم الحلقي للصمام الثلاثي مع إغلاق ثقب ما بين الاذينين وبالدورة الدموية خارج الجسم وتحت التخدير العام.

و اضاف ذات البلاغ، ان عدد من المرضى استفادو كذلك من عملية إغلاق عيب على مستوى الجدار بين الاذينين أو ما يسمى بالتواصل بين الاذينين. استعمل في كل هاته العمليات الإحدى عشر تقنية التخدير العام والدورة الدموية خارج الجسم. مشيرا ،إلى أن كل الفحوصات لهؤلاء المرضى أفادت أن كل العمليات كللت بالنجاح التام وأنهم يتمتعون بصحة جيدة.

واوضح البلاغ نفسه ، ان هذا الانجاز المتميز تعبأ له فريق طبي يضم أخصائي في جراحة القلب والشرايين وأخصائيي أمراض القلب والشرايين وأطر تمريضية من مصلحة القلب والشرايين وأخصائيي الانعاش والتخدير واطر تمريضية وتقنية تابعة للمستشفى الجهوي الغساني مدعومين بطاقم طبي وتقني من المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بالإضافة الى دعم المركز الجهوي لتحاقن الدم، الى جانب عدد من التقنيين والاداريين لإنجاح هاته العمليات الدقيقة.

ويأتي هذا الانجاز حسب ذات البلاغ ، ليتوج مجهودات وزارة الصحة التي عملت على إعادة تأهيل المستشفى المذكور حيت جهزت مصلحة طب القلب والشرايين والمركب الجراحي لكي ترقى بالخدمات الصحية والعلاجية وتكون في مستوى تطلعات الساكنة بجهة فاس مكناس.

يذكر، أن عوامل نجاح هاته العمليات المعقدة والدقيقة تعود الى خبرة وكفاءة الاطباء والممرضين الذين يبذلون مجهودات جسيمة من اجل تقديم خدمات في مستوى تطلعات الساكنة كلما توفرت الظروف العلمية والتقنية لذلك وكذا المشاركة الفعالة لجمعية أنجاد لمرضى الصمام الروماتيزمي مشكورة في هذا العمل الانساني النبيل.

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