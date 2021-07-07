استقالة 12 وزيرا بينهم وزير الصحة بالهند

2021-07-07 / 9:22 مساءً
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هبة بريس-وكالات

استقال 12 وزيرا هنديا الأربعاء بينهم وزير الصحة الذي واجه انتقادات بسبب إدارته للجائحة، مع انتشار الفيروس بشكل كبير مؤخرا، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وتندرج الاستقالات ضمن تعديل وزاري كبير يجريه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عقب بلوغ عدد الإصابات بـ”كوفيد- 19″ ذروة مأساوية، وقبل إجراء الانتخابات المحلية.

وتعرض وزير الصحة هارش فاردان لانتقادات خاصة عقب ارتفاع الإصابات في أبريل ومايو، مما عرض الخدمات الصحية لضغط كبير في العديد من المجالات مع نفاد الأسرّة والأكسجين والأدوية في المستشفيات.

وبين الوزراء الذين استقالوا وزيرا البيئة براكاش جافاديكار، والتربية راميش بوخريال نيشانك، كما قدم وزير تكنولوجيا المعلومات رافي شانكار براساد استقالته.

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