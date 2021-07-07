الجنرالات يتحدون الشارع الجزائري.. عودة رمطان لعمامرة الذي طرده الحراك

2021-07-07 / 9:15 مساءً
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اس. بويعقوبي- هبة بريس

كشفت الجزائر مساء اليوم الاربعاء 07 يوليوز، عن تشكيلة الحكومة الجديدة والثانية في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون الذي أتت به انتخابات عرفت أدنى مشاركة في تاريخ الجزائر المعاصر، وسط مفاجآت وصفتها أوساط معارضة داخل الجارة الشرقية بأنها “تكريس لسلطة الجيش”.

حكومة تبون الجديدة أعادت للواجهة وجوها اعتقد الجزائريون أنها التقطت إشارات الحراك الشعبي الذي لازالت شرارته لم تنطفئ بعد، على رأسها وزير الخارجية السابق رمطان لعمارة الذي تقلد منصب مستشار للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ووزير الخارجية في حكومة أحمد أويحيى ثم نائبا للوزير الأول نور الدين بدوي ، ليعود مرة أخرى الى تقلد حقيبة الخارجية مكان صبري بوقادوم الذي شهدت مرحلته انتكاسات دبلوماسية متتالية.

عودة رمطان لعمامرة لترأس الدبلوماسية الجزائرية- في هذا الوقت بالذات – يؤكد بالملموس الخط العدائي للجزائر تجاه المغرب ولاسيما تجاه وحدته الترابية، حيث أن الرجل لم يذخر جهدا خلال ولاياته السابقة في معاكسة مصالح المملكة إفريقيا ودوليا، بل جعل من قضية الصحراء أولية دبلوماسية بلاده طمعا في نيل “رضا” العكسر الذين أعادوه للواجهة ضدا في الحراك الجزائري والارادة الشعبية.

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تعليق واحد

  1. ماذا فعل في السابق ليفعله في المستقبل.اعتراف أمريكي اربك جميع حسابات العمامرة واخوانه العسكريين والمغرب لهم بالمرصاد.

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