الصحة العالمية: أكثر من أربعة ملايين وفاة منذ بداية الجائحة

هية بريس-وكالات

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس اليوم الأربعاء أن وباء كوفيد-19 أودى بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص ، مضيفا أن الحصيلة الحقيقية هي “بالتأكيد” أعلى من ذلك.

وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحافي “لقد تجاوزنا عتبة أليمة تبلغ أربعة ملايين وفاة بسبب كوفيد-19، وهي بالتأكيد حصيلة أقل من الأعداد الإجمالية للوفيات”. ودعا من جهة أخرى ، وزراء مالية مجموعة العشرين وحكام البنوك المركزية بها والذين سيجتمعون نهاية الأسبوع الجاري لاتخاذ القرارات اللازمة للتمويل لضمان توزيع منصف للقاحات مضادة لفيروس (كوفيد-19) المستجد.

وقال تادروس ادهانوم “ان العالم وصل إلى نقطة حساسة بشأن وباء (كوفيد – 19) المستجد خاصة بعد تجاوز عدد الوفيات 4 ملايين شخص بينما تعاني معظم بلدان العالم من نقص اللقاحات والتوزيع غير المنصف لها في حين أن البلدان التي سجلت تغطية عالية لمواطنيها بالتطعيم تخطط الان لتلقيح مواطنيها بجرعات تعزيزية في الأشهر المقبلة”.

وكانت منظمة الصحة العالمية ، قد دعت الدول التي تفكر في رفع القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19، إلى “توخي الحذر الشديد” ، مشيرة إلى أن انتقال الفيروس سيزداد بغض النظر عن معدلات التحصين المرتفعة. وقال مدير الطوارئ في المنظمة مايكل راين ،خلال مؤتمر صحافي، “أطلب توخي الحذر الشديد في الرفع الكامل للتدابير الصحية والاجتماعية في هذا الوقت، لأنه ستكون هناك عواقب لذلك”.

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