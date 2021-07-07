في الصورة خالد آيت الطالب

وزارة الصحة تحذر من انتكاسة وبائية بالمغرب

2021-07-07 / 8:07 مساءً
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هبة بريس- الرباط

قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن منظومة اليقظة الجينومية، سجلت مجموعة من الحالات الناتجة عن السلالات المتحورة لفيروس “السارس كوف” من بينها 43 حالة ناتجة عن المتحور دلتا في أربع جهات بالمغرب.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن أخذ جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لا يمنع من حمل ونقل الفيروس، وأن المناعة الجماعية تستوجب تلقيح أزيد من ثلثي الساكنة على الأقل، وبالتالي لابد من الاستمرار في التقيد بالإجراءات الوقائية، بالنسبة للأشخاص الملقحين وغير الملقحين.

هذا الوضع المقلق يأتي في سياق رفع القيود عن السفر الدولي وإعادة استئناف الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية مع الرفع المتقدم لقيود الحجر الليلي والتنقلات الداخلية.

ولتجنب اللجوء إلى تشديد الإجراءات، فإن وزارة الصحة تحذر المواطنات والمواطنين من الاستهانة بهذا الخطر المحدق ببلادنا، خاصة بعد ظهور حالات إصابة بالسلالات المتحورة سريعة الانتشار والعدوى، حيث مع كل هذه المعطيات، فإنه يلاحظ بكل أسف تراخ تام بل انعدام احترام التدابير الاحترازية والوقائية السهلة والبسيطة وغير المكلفة، بالرغم من التنبيهات المستمرة لوزارة الصحة.

وعليه، فإن الوزارة تدعو جميع المواطنات والمواطنين إلى التقيد الصارم بالتدابير الوقائية وهي:

– التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات غير الضرورية؛
– الارتداء السليم للكمامة؛
– عدم لمس الفم والأنف والعينين قبل تعقيم اليدين؛
– الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون أو بالمطهر الكحولي.

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