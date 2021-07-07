طرفاية: دون خسائر بشرية النيران تلتهم سيارة إسعاف

2021-07-07 / 6:36 مساءً
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن النيران شبت فجر اليوم الأربعاء، بسيارة إسعاف تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة الصحة بطرفاية، ذات السيارة كانت في مهمة تتجلى في نقل حالة مرضية الى مستشفى مولاي الحسن بلمهدي بالعيون، كان على متنها السائق والممرضة المداومة المكلفة بمرافقة للمريض نحو مستعجلات العيون.

مصادر هبة بريس التي أكدت، على أن تماس كهربائي تسبب في إندلاع النار بمحرك السيارة، مما عجل بالسائق التوقف على قارعة الطريق محاولا اخماد النيران التي انتشرت في المحرك.

ذات المصادر، نفت أن يكون الحادث قد تسبب في أي خسائر بشرية، وذلك بعد أن قامت الممرضة والسائق من إجلاء المريض بواسطة ناقلته من داخل مقطوره السيارة، بعد أن ربطوا الإتصال بالوقاية المدنية التي انتقلت على وجه السرعة رفقة المصالح الأمنية المختصة، حيث قامت بإخماد الحريق بعد ان تم نقل المريض إلى مستشفى العيون عبر إسعاف الوقاية المدنية.

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