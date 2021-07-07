تبون يعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة بالجزائر

2021-07-07 / 6:34 مساءً
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هبة بريس- وكالات

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها رئيس الوزراء المكلف أيمن بن عبد الرحمن، وذلك طبقا لأحكام المواد 91، و103، و104، و105 من الدستور وباقتراح من رئيس الوزراء.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية أن بن عبد الرحمن عين رمضان لعمامرة وزيرا للخارجية وشؤون الجالية بالخارج خلفاً لصبري بوقادوم، كما تم تثبيت كمال بلجود وزيراً للداخلية، وعين عبد الرشيد طبي وزيراً للعدل حافظ الأختام خلفاً لبلقاسم زغماتي، وتم تثبيت محمد عرقاب وزيراً للطاقة والمناجم.

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