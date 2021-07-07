أول اجتماع رسمي.. مباحثات تجمع مسؤولين مغاربة وإسرائيليين بالرباط

2021-07-07 / 6:08 مساءً
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هبة بريس-

أجرى السفير ،المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد فؤاد يازوغ ،اليوم الأربعاء بالرباط ، مباحثات مع المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية السيد ألون أوشبيز ، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد من بلاده.

وتطرق المسؤولان ،خلال هذه المباحثات، للعلاقات الثنائية ، فضلا عن بحث سبل إعطاء مضمون لهذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية ، وذلك طبقا للاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في دجنبر 2020.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما التحديات الشاملة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والاحتباس الحراري والتنمية المستدامة.

وتباحث الوفد الإسرائيلي أيضا ،بمقر الوزارة ، مع ممثلين عن مؤسسات حكومية ، وعالم الأعمال والقطاع الخاص ، حول الفرص الاقتصادية الثنائية والثلاثية.

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