مؤثر..اختفاء الطفل سليمان بالبيضاء في ظروف غامضة ..والأم في حالة هستيريا

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أسأل الله العظيم الحي القيوم رب السماوات والارض ورب كل شيئ ان يحفظ هذا الطفل من كل سوء او شر وييسر رجوعه الى بيت والديه سالما من كل اذى..اللهم امين. اظن ان هذا الطفل شعر بالملل وانه يحب البحر كما جاء على لسان امه وبالتالي يجب البحث في كل مكان والتركيز على الشواطئ التي تعجبه وكذلك مراقبة اصحابه. لكن اللجوء الى الامن يبقى هو الحل الامثل واذا اقتضى الحال الاجوء الى الامن في جميع المدن المغربية.واطلب من الناس الدعاء للطفل ولوالديه واذا استطاع احد فعل شيئ فارجوه الا يبخل وان يقوم بذلك في الحال…حفظكم الله تعالى