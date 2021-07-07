5 وفيات و1279 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1279 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 708 حالات شفاء و5 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 537 ألف و253 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

و بلغ مجموع حالات الشفاء التام 521 ألف و671 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 1، 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9341 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

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