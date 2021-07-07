أكادير : ترحيب بترشح أخنوش لقيادة لائحة الاحرار

ع بركة ـ هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن قيادة حزب الأحرار ستعلن في الأيام او الاسابيع المقبلة،بشكل رسمي، عن وكيل لائحة حزب الحمامة المحلية بمدينة أكادير .

وبات شبه مؤكد أن عزيز أخنوش سيقود اللائحة المحلية للاحرار، لخوض الانتخابات المقبلة، وسط تكثم شديد عن الاسماء المقترحة للترشح ضمن لائحته والتي أشارت حولها مصادرها أن ستضم عدة وجوه جديدة من رجال المال والاعمال الى جانب فسيفساء من فاعلين جمعويين واطر واساتذة وتجار وحرفيين الى جانب وجوه نسائية فاعلة بالمدينة.

ويسود بالوسط الاكاديري، ترحيب كبير بترشح عزيز أخنوش كوكيل للائحة الاحرار محليا، وهو ما يجعله اكبر المنافسين لوكلاء الاحزاب المتنافسة خصوصا حزب العدالة والتنمية الذي اعاد ترشيح وجوه سابقة شاركت في أغلبية البيجيدي في تدبير شؤون الجماعة الترابية لأكادير.

ومن شأن فوز أخنوش بنصف مقاعد بلدية أكادير، أن يتحالف مع تمثيلية أحزاب اخرى من قبيل الاتحاد الاشتراكي والبام.

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