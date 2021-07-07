استئنافية البيضاء تؤيد الحكم الابتدائي في حق الـ”يوتيوبر” شفيق العمراني

هبة بريس ـ الرباط

ايدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء الحكم الابتدائي الصادر في حق الـ”يوتيوبر” شفيق العمراني الشهير بـ”عروبي في مريكان” ، والقاضي بالحبس 3 أشهر سجنا نافذاً مع غرامة قيمتها 40 ألف درهم”.

وتوبع العمراني بتهم “إهانة مؤسسة دستورية” و”إهانة هيئة منظمة قانونا”، و”إهانة رجال القوة العامة وموظفين عموميين”، و”التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها”، و”بث صورة شخص من دون موافقته”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، أنّ السلطات كانت تلاحق العمراني، للاشتباه في ارتكابه أفعالاً “تكتسي صبغة جرمية”، بنشره مجموعة من الفيديوهات “تتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين حكوميين”.

وقبل وصوله إلى مطار الرباط، نشر العمراني، المشهور ببث مقاطع من الولايات المتحدة تنتقد الأوضاع في المغرب، فيديو على صفحته من مطار “شارل لوروا” في بلجيكا أعلن فيه ساعة وصول رحلته، وحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية ما قد يتعرض له من مضايقات. كذلك كشف في الفيديو نفسه عن تعرضه لتهديدات عدة تنبهه إلى ما قد يلحق به من أذى في حال عودته إلى المغرب.هبة

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