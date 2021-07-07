اعتداء على طالبة

سطات…طالبة جامعية تتعرض للاعتداء بطريقة غريبة

2021-07-07 / 2:09 مساءً
1
هبة بريس_ سطات

أكدت طالبة جامعية تتابع دراستها بسلك الماستر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، في اتصال هاتفي بهبة بريس، ( أ كدت) أنها تعرضت للاعتداء خطير من قبل مجهولين اثنين وهي في طريقها صوب مدرج الكلية صباح يوم الاثنين الماضي، حيث قاما بسلبها مبالغ مالية وبعض من حليها الذهبية من ذراعها وعنقها وتعريضها للتهديد بالسلاح الأبيض، قبل يعنفانها ويلوذا بالفرار على متن دراجتهما النارية.

وتابعت الطالبة الجامعية قولها بأنها أصيبت بكدمات على وجهها ونوبات سهتيرية كانت كافية بنقلها صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات من أجل تقديم المساعدة الطبية لها وتسليمها شهادة طبية تبث مدة العجز في 28 يوما.

وأضافت ذات المتحدثة، أنها تقدمت بشكاية لدى مصالح الأمن بسطات تفيد بتعرضها للاعتداء من قبل شخصين قاما بتوقيفها على مستوى الطريق المؤدية صوب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وهي على متن سيارتها، بعد أن باغثاها وهما على متن دراجتهما النارية، حيث أوهماها بأنها صدمتهما بسيارتها، وما أن ترجلت الطالبة الضحية من سيارتها، حتى فاجأها أحدهما بوضع السكين على رقبتها وتجريدها من حليها الذهبية من عنقها وذراعها، فيما الآخر تسلل إلى سيارتها وخضعها لتفتيش دقيق قبل أن يعثر على مبلغ مالي كان بحوزتها، لينطلقا بسرعة على متن دراجتهما النارية صوب وجهة مجهولة.

وحسب معطيات حصلت عليها هبة بريس، فإن مصالح الأمن وفور توصلها بالشكاية سارعت إلى فتح تحقيق في الموضوع باشرته بالاستماع الى الضحية التي روت تفاصيل الواقعة كاملة معززة موقفها بشهادة طبية، فيما عمدت عناصر الشرطة العلمية إلى اتخاذ المتعين في محاولة منها لتحديد هوية المشتبه فيهما.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد مقال “هبة بريس” ..أمن سطات يتفاعل مع قضية الاعتداء على طالبة جامعية

بعد مقال “هبة بريس” ..أمن سطات يتفاعل مع قضية…

2021-07-08 / 6:49 مساءً
Photo of توقيف ثلاثة أشخاص بالبيضاء وحجز 7950 من “القرقوبي”

توقيف ثلاثة أشخاص بالبيضاء وحجز 7950 من “القرقوبي”

2021-07-08 / 6:31 مساءً
Photo of المصادقة على قانون إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة

المصادقة على قانون إحداث وكالة وطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات…

2021-07-08 / 5:24 مساءً
Photo of 5 وفيات و1336 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

5 وفيات و1336 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-07-08 / 4:34 مساءً
Photo of الحكومة تُمدد حالة الطوارئ بالمغرب لشهر إضافي

الحكومة تُمدد حالة الطوارئ بالمغرب لشهر إضافي

2021-07-08 / 4:19 مساءً
Photo of “لهبيل” يتايع وثيرة انجاز المشاريع المتعلقة بالماء الصالح للشرب

“لهبيل” يتايع وثيرة انجاز المشاريع المتعلقة بالماء الصالح للشرب

2021-07-08 / 4:06 مساءً
Photo of هلال : القادة الدينيين يضطلعون بدور رئيسي في الحفاظ على الأخوة الإنسانية

هلال : القادة الدينيين يضطلعون بدور رئيسي في الحفاظ…

2021-07-08 / 3:26 مساءً
Photo of باحث : المغرب جعل من “كورونا” فرصة للنهوض بالصناعات الدوائية

باحث : المغرب جعل من “كورونا” فرصة للنهوض بالصناعات…

2021-07-08 / 2:50 مساءً
Photo of أكادير : فصل ملفي ” المرأة الحديدية” عن ” الموثق” وإدانته بسنتين ونصف

أكادير : فصل ملفي ” المرأة الحديدية” عن ”…

2021-07-08 / 2:05 مساءً
Photo of سُلطات عمالة بن مسيك بالبيضاء…مقاربة استباقية في مواجهة كورونا

سُلطات عمالة بن مسيك بالبيضاء…مقاربة استباقية في مواجهة كورونا

2021-07-08 / 1:53 مساءً

تعليق واحد

  1. يجب إصدار قانون جديد قاسيا بما فيه الكفاية لردع اللصوص والمجرمين الذين يقولون أن الدولة لن تبقى لها هبة و السجن لم يبقى سجن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق