تارودانت : أربعة أحزاب تتنافس بشدة على المقاعد البرلمانية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إشتد التسابق بين عدد من الأحزاب على محاولة إنتزاع مقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية بالدائرتين الانتخابيتين بتارودانت ( الشمالية والجنوبية) .

ومن بين الأحزاب المتنافسة على 7 مقاعد برلمانية ( الاحرار .البام .الاستقلال. الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية) ، بينما يأتي ترتيب الاحزاب بحسب التوقعات في ضمان مقاعد كل من الاحرار في المرتبة الأولى والبام في المرتبة الثانية والاستقلال المرتبة الثالثة، فيما تبقى المراتب المتأخرة متأرجة بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية.

وقد شهد إقليم تارودانت، أكبر موجة ترحال قبيل الانتخابات التشريعية، توزعت بشكل كبير بين الاحرار والاستقلال و البام والاتحاد الاشتراكي.

فيما تشير التوقعات عن إمكانية أن تتساوى النتائج بخصوص الاصوات المعبر عنها والصحيحة بين الانتخابات التشريعية والمحلية، بسبب الاجراء الجديد المتعلق بتخصيص يوم واحد لاجراء الانتخابات .

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