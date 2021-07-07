بركة : شباط لم يتقدم للحزب بأي طلب للترشيح والناخبون قاموا بتصويت عقابي ضده

هبة بريس ـ الرباط

قال نزار بركة الأمين العام لحزب “الاستقلال” في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إن شباط في الأصل لم يتقدم للحزب بأي طلب للترشيح لا هو ولا ابنه، مضيفا “قال إنه سيترشح لكننا لم نتوصل بأي طلب منه بهذا الخصوص لحد الآن”.

وكشف بركة أن الناخبين قاموا بتصويت عقابي في فاس ضد شباط، في انتخابات 2015 الجماعية، لذلك يجب احترامهم وعدم تقديم وجوه من القرن الماضي للانتخابات.

وقطر بركة الشمع على شباط حيث قال أن شباط “عضو في المجلس الوطني للحزب مثل بقية القيادات السابقة

وأشار بأن شباط ترشح في المؤتمر 17 للحزب، وصوت ضده 80 في المائة من “الاستقلاليين”، بينما كانت هذه النسبة لصالحه لقيادة الحزب، وذلك من أجل وضع وضع سياسة مغايرة لتلك المتبعة مع القيادة السابقة.

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