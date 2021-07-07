كورونا تدخل نبيل الخالدي للعناية المركزة و مشاهير يطلبون له الدعاء

نجلاء مزيان ـ هبة بريس

تدهورت الحالة الصحية للفنان و الملحن المغربي نبيل الخالدي الذي يوجد حاليا بالعناية المركزة عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

و في هذا الصدد، نشر مجموعة من الفنانين منشورات بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي يطلبون من خلالها من متابعيهم الدعاء له بالشفاء و التغلب على الفيروس اللعين.

و كتبت خريجة ستوديو دوزيم الفنانة لمياء الزايدي بحسابها الرسمي بموقع انستقرام :”استاذي أولا و صديقي الصدوق ثانيا و إلى ما لا نهاية الله يشافيك و يعافيك من كل شر”.

و كذلك علقت الفنانة ليلى البراق على الخبر :”احبابي اليوم كنطلب منكم تدعون مع أخي الكبير و أبي الروحي الاستاذ نبيل الخالدي بالشفاء العاجل الان يوجد بالانعاش بسبب إصابته بكورونا اللهم اشفه شفاء لا يغادره سقما”.

و بدوره الفنان حاتم إدار نشر بنفس المنصة صورة تجمعه بالفنان و الملحن المغربي مرفوقة بالتعليق التالي:” اللهم يا رب الشفاء العاجل لأخينا العزيز الفنان الراقي سيدي نبيل الخالدي”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0