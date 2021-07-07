اكادير : وباء كورونا يعود من جديد باقاليم جهة سوس ماسة
كورونا جهة سوس ماسة

أكادير : وباء كورونا يعود من جديد باقاليم جهة سوس ماسة

2021-07-07 / 12:07 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عاود فيروس كوفيد 19 صحوته من جديد بمدن واقاليم جهة سوس ماسة، بعد تسجيل المئات من حالات الاصابة بالفيروس بالمغرب وصلت حدود 1177 إصابة جديدة مصابة و7 وفيات خلال 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎ الماضية .

وسجلت بعمالات واقاليم جهة سوس ماسة حوالي 64 حالة منها 27 بانزكان و 13 تارودانت و11 اكادير اداوتنان ثم 10 حالات بشتوكة ايت باها و3 بتيزنيت .

ويرى متتبعون للشأن الوبائي بجهة سوس ماسة، أن ارتفاع حالات الاصابة راجع بالاساس لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية، وهناك اجماع على تراخي المواطنين في وضع الكمامة وكذلك السلطات في عدم تطبيق القانون الخاص بالمخالفين.

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