مستخدمو فنادق ”رياض موكادور“يحتجون ضد قرار تشريدهم
مستخدمو فنادق ”رياض موكادور“يحتجون

مستخدمو فنادق ”رياض موكادور“يحتجون ضد قرار تشريدهم (+فيديو)

2021-07-07 / 11:45 صباحًا
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هبة بريس ـ مراكش

أقدمت مجموعة سلسلة فنادق ”رياض موكادور“ التابعة لمجموعة “اينا هولدينغ” المملوكة لعائلة ”الشعبي“، بداية من فاتح الشهر الحالي على طرد قرابة 1000 مستخدم بعد اتخاذها قراراً يقضي بإغلاق جميع الفنادق المتواجدة بمدينة مراكش والبالغ عددها سبعة فنادق.

واحتج يوم أمس الثلاثاء 06 يوليوز، بشارع الحسن الثاني بمدينة مراكش، جميع مستخدمي الفنادق المذكورة، مستنكرين الطرد التعسفي الذي تعرضوا له دون سابق إنذار، محملين المسؤولية الكاملة لإدارة السلسلة الفندقية وخصوصاً ميلود الشعبي .

وكشف المحتجون أنهم أصيبوا بصدمة قوية جراء قرار طردهم تعسفياً خصوصاً وأنهم لم ينقطعوا عن عملهم منذ شهر أكتوبر من العام الماضي على الرغم من كونهم أنهم يتقاضون فقط الراتب الخاص بالضمان الاجتماعي أزمة كوفيد١٩ المتمثل في مبلغ 2000 درهم.

واسترسل ذات المحتجين أنهم كانوا ينتظرون بفارغ الصبر، صيف هذه السنة من أجل الاشتغال والعمل قبل أن يتفاجؤوا بهذا القرار الصادم والذي حكم على المئات من العائلات بالتشرد والفقر، في ظل غياب أي سبب مقنع من إدارة السلسلة الفندقية ”رياض موكادور“.

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