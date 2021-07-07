اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس

هبة بريس ـ وكالات

أفادت قناة “فرانس 24” بأن رئيس هايتي جوفينيل مويس اغتيل اليوم الأربعاء، ولم تتضح تفاصيل بعد حول من يقف وراء اغتياله.

وتم تعيين أريال هنري رئيسا للوزراء في هايتي أمس، ليكون سابع رئيس وزراء يشغل المنصب منذ أربعة أعوام ونصف- لكن لن يقوم برلمان بإقرار تعيينه، حيث ليس هناك برلمان في الوقت الحالي.

وكتب الرئيس جوفينيل مويس في تغريدة أمس الاثنين أن هنري سيشكل حكومة جديدة، ويعمل على مواجهة مشكلة العنف في البلاد لضمان إجراء الانتخابات المقبلة في مناخ سلس.

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