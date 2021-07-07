اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس
اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس

اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس

2021-07-07 / 11:10 صباحًا
0
هبة بريس ـ وكالات

أفادت قناة “فرانس 24” بأن رئيس هايتي جوفينيل مويس اغتيل اليوم الأربعاء، ولم تتضح تفاصيل بعد حول من يقف وراء اغتياله.

وتم تعيين أريال هنري رئيسا للوزراء في هايتي أمس، ليكون سابع رئيس وزراء يشغل المنصب منذ أربعة أعوام ونصف- لكن لن يقوم برلمان بإقرار تعيينه، حيث ليس هناك برلمان في الوقت الحالي.

وكتب الرئيس جوفينيل مويس في تغريدة أمس الاثنين أن هنري سيشكل حكومة جديدة، ويعمل على مواجهة مشكلة العنف في البلاد لضمان إجراء الانتخابات المقبلة في مناخ سلس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا/كوفيد..اختبارات “بي. سي. آر” والمستضدات لم تعد مجانية

فرنسا/كوفيد..اختبارات “بي. سي. آر” والمستضدات لم تعد مجانية

2021-07-07 / 11:54 صباحًا
Photo of الطوارئ الروسية: اعتقال محتجز رهائن داخل مصرف

الطوارئ الروسية: اعتقال محتجز رهائن داخل مصرف

2021-07-07 / 9:40 صباحًا
Photo of الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون يتيح “تقسيم حزب الليكود”

الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون يتيح “تقسيم حزب الليكود”

2021-07-07 / 9:21 صباحًا
Photo of المكسيك.. عرض منزل “امبراطور المخدرات” إل تشابو للسحب بالقرعة

المكسيك.. عرض منزل “امبراطور المخدرات” إل تشابو للسحب بالقرعة

2021-07-06 / 8:57 مساءً
Photo of هولندا.. “مافيا” تطلق النار على الصحافي “بيتر ديفريس” وترديه قتيلا

هولندا.. “مافيا” تطلق النار على الصحافي “بيتر ديفريس” وترديه…

2021-07-06 / 8:48 مساءً
Photo of مواقف عدائية ضد المغاربة..محكمة هولندية تثبت إدانة المتطرف “فيلدرز”

مواقف عدائية ضد المغاربة..محكمة هولندية تثبت إدانة المتطرف “فيلدرز”

2021-07-06 / 6:23 مساءً
Photo of حزب : السلطة بالجزائر أصبحت مذعورة وراحت تقمع بعشوائية

حزب : السلطة بالجزائر أصبحت مذعورة وراحت تقمع بعشوائية

2021-07-06 / 2:32 مساءً
Photo of توقيف باحث ألماني بتهمة التجسس لصالح الصين

توقيف باحث ألماني بتهمة التجسس لصالح الصين

2021-07-06 / 11:40 صباحًا
Photo of الهجرة إلى كندا.. حقيقة “إعلان الرئيس” حاجة بلاده إلى مليون عامل

الهجرة إلى كندا.. حقيقة “إعلان الرئيس” حاجة بلاده إلى…

2021-07-06 / 10:54 صباحًا
Photo of فوضى وتدافع بين المسافرين للهرب بسبب “خرق أمني” بمطار أمريكي

فوضى وتدافع بين المسافرين للهرب بسبب “خرق أمني” بمطار…

2021-07-06 / 10:40 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق