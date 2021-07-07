أبيدجان ..انعقاد المنتدى المغربي- الايفواري الأول للطاقة

هبة بريس ـ الرباط

افتتح بأبيدجان، المنتدى المغربي الإيفواري الأول للطاقة بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للكهرباء والالكترونيك والطاقات المتجددة بالمغرب وبشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

ويسعى المنتدى ، الذي يستمر إلى غاية يوم الخميس ، أن يشكل حدثا اقتصاديا رفيع المستوى حول هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي بهدف من جهة ، تعزيز الاستثمار المشترك في هذا المجال بين البلدين ، ومن جهة أخرى ، لتعميق التفكير حول تنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الإفريقية في المجال الطاقي.

وبحسب الفيدرالية الوطنية للكهرباء والالكترونيك والطاقات المتجددة ، فإن هذا المنتدى الذي ينظم تحت شعار “شراكة مغربية-إيفوارية رابح رابح: الولوج إلى الكهرباء للجميع ، من أجل تنمية مستدامة” ،”سيحشد فاعلين مؤسساتيين وخواص رئيسيين من كوت ديفوار والمغرب”.

ويندرج هذا الحدث في إطار مقاربة تروم تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المبني على أساس التنمية المشتركة والشراكات المستدامة بين الفاعلين المغاربة في قطاع الطاقة وشركائهم المؤسساتيين والخواص الإيفواريين.

كما يهدف على والخصوص إلى تعزيز إنشاء سلاسل قيمة إقليمية بينية إفريقية في قطاع الطاقة ، وذلك في سياق دخول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ.

وسيتميز منتدى الطاقة الإيفواري -المغربي ،الأول من نوعه ، بتنظيم عدة لقاءات محددة وتقنية حول حلول جديدة متكاملة لتدبير والتحكم في الطاقة ، العنصر المركزي في سياسة الجذب والقدرة التنافسية للاقتصادات الناشئة ، ولا سيما تلك الموجودة بالقارة.

ويتضمن جدول أشغال المنتدى مجموعة من المواضيع تتمحور حول “الرهانات الطاقية : ماهي نماذج التمويل والمعدات للجماعات المحلية” ، و”الطاقة الكهربائية ، رافعة لتنمية البلد: دور القطاع الخاص” و “مناخ الأعمال والاستثمار – التركيز على قطاع الطاقة (الكهرباء والطاقات المتجددة) “.

وقبل انطلاق المنتدى ، عقد الفاعلون المغاربة والايفواريون اجتماع عمل أمس الاثنين بمقر البنك الافريقي للتنمية (ياد) ، كما قاموا بزيارات لمقرات الأبناك المغربية المتواجدة في كوت ديفوار ، منها ، والشركة الايفوارية للأبناء فرع (التجاري وفا بنك)،واطلانتيك( البنك المركزي الشعبي) وبنك إفريقيا .

حضر الجلسة الافتتتاحية للمنتدى عدد من كبار المسؤولين الايفواريين، وسفير المغرب في كوت ديفوار عبد المالك كتاني، ورئيس الفيدرالية الوطنية للكهرباء والالكترونيك والطاقات المتجددة خليل الكرماعي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0