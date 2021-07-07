احتراق سيارة ضواحي خريبكة
الصورة من عين المكان

احتراق سيارة بين سيدي شنان وأولاد عزوز ضواحي خريبكة

2021-07-07 / 10:02 صباحًا
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هبة بريس ـ خريبكة

شب حريق مهول بسيارة عامل فوسفاطي، صباح امس الثلاثاء، بالطريق الرابطة بين منشأة سيدي شنان ومركز جماعة أولاد عزوز إقليم خريبكة.

ونقلت مصادر هبة بريس أن السائق تفاجأ بدخان ينبعث من محرك سيارته، مما اضطره إلى التوقف، قبل أن تنتشر ألسنة النيران بالسيارة وتأتي عليها بالكامل.

هذا قد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من إخماد الحريق، الذي لم يخلف خسائر بشرية، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بحطان تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.

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