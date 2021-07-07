الصورة من الارشيف

الطوارئ الروسية: اعتقال محتجز رهائن داخل مصرف

2021-07-07 / 9:40 صباحًا
0
هبة بريس ـ وكالات

أعلن متحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، عن اعتقال محتجز الرهائن في فرع مصرف “سبيربنك” في مدينة تيومين الواقعة في سيبيريا.

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية في المنطقة إن “السلطات قامت بإخراج نحو 50 شخصا من المبنى السكني حيث يقع المصرف”.

وأشار المتحدث إلى أن المجهول كان يحتجز ثلاثة موظفين في البنك كرهائن، لكن السلطات الأمنية نجحت باعتقاله دون وقوع أي إصابات في الأرواح.

بدوره أعلن المحتجز، في وقت سابق، أنه يحمل حقيبة تحتوي على “شيء خطير”، وطالب بمبلغ من المال لإطلاق سراح كل الرهائن الموجودين في المصرف.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا/كوفيد..اختبارات “بي. سي. آر” والمستضدات لم تعد مجانية

فرنسا/كوفيد..اختبارات “بي. سي. آر” والمستضدات لم تعد مجانية

2021-07-07 / 11:54 صباحًا
Photo of اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس

اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس

2021-07-07 / 11:10 صباحًا
Photo of الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون يتيح “تقسيم حزب الليكود”

الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون يتيح “تقسيم حزب الليكود”

2021-07-07 / 9:21 صباحًا
Photo of المكسيك.. عرض منزل “امبراطور المخدرات” إل تشابو للسحب بالقرعة

المكسيك.. عرض منزل “امبراطور المخدرات” إل تشابو للسحب بالقرعة

2021-07-06 / 8:57 مساءً
Photo of هولندا.. “مافيا” تطلق النار على الصحافي “بيتر ديفريس” وترديه قتيلا

هولندا.. “مافيا” تطلق النار على الصحافي “بيتر ديفريس” وترديه…

2021-07-06 / 8:48 مساءً
Photo of مواقف عدائية ضد المغاربة..محكمة هولندية تثبت إدانة المتطرف “فيلدرز”

مواقف عدائية ضد المغاربة..محكمة هولندية تثبت إدانة المتطرف “فيلدرز”

2021-07-06 / 6:23 مساءً
Photo of حزب : السلطة بالجزائر أصبحت مذعورة وراحت تقمع بعشوائية

حزب : السلطة بالجزائر أصبحت مذعورة وراحت تقمع بعشوائية

2021-07-06 / 2:32 مساءً
Photo of توقيف باحث ألماني بتهمة التجسس لصالح الصين

توقيف باحث ألماني بتهمة التجسس لصالح الصين

2021-07-06 / 11:40 صباحًا
Photo of الهجرة إلى كندا.. حقيقة “إعلان الرئيس” حاجة بلاده إلى مليون عامل

الهجرة إلى كندا.. حقيقة “إعلان الرئيس” حاجة بلاده إلى…

2021-07-06 / 10:54 صباحًا
Photo of فوضى وتدافع بين المسافرين للهرب بسبب “خرق أمني” بمطار أمريكي

فوضى وتدافع بين المسافرين للهرب بسبب “خرق أمني” بمطار…

2021-07-06 / 10:40 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق