الطوارئ الروسية: اعتقال محتجز رهائن داخل مصرف

هبة بريس ـ وكالات

أعلن متحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، عن اعتقال محتجز الرهائن في فرع مصرف “سبيربنك” في مدينة تيومين الواقعة في سيبيريا.

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية في المنطقة إن “السلطات قامت بإخراج نحو 50 شخصا من المبنى السكني حيث يقع المصرف”.

وأشار المتحدث إلى أن المجهول كان يحتجز ثلاثة موظفين في البنك كرهائن، لكن السلطات الأمنية نجحت باعتقاله دون وقوع أي إصابات في الأرواح.

بدوره أعلن المحتجز، في وقت سابق، أنه يحمل حقيبة تحتوي على “شيء خطير”، وطالب بمبلغ من المال لإطلاق سراح كل الرهائن الموجودين في المصرف.

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