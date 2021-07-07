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طقس الأربعاء ..أجواء حارة بكل ربوع المملكة

2021-07-07 / 8:51 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، نسبيا كثيرة بالقرب من سواحل، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية، فيما ستنتشر سحب أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلس، المناطق المجاورة، الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما محليا بالسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، مع زوابع رملية في بعض مناطق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و20 درجة بكل من المرتفعات، سواحل وسهول المحيط الأطلسي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و31 درجة بسواحل المحيط الأطلسي، وما بين 28 و33 درجة بالمرتفعات، وما بين 30 و36 درجة بالساحل المتوسطي وبسهول المحيط الأطلسي الشمالية، وما بين 30 و38درجة بكل من الريف، السايس، الشياضمة، السهول الغربية للأطلس، هضاب الفوسفاط ووالماس، داخل الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، وما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب وشرق الأقاليمنا الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدار البيضاء وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا في باقي المناطق الساحلية ماعدا ما بين الصويرة وسيدي إفني وجنوب الداخلة سيصبح هائجا إلى قوي الهيجان في آخر المساء.

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