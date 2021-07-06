السجن 3 سنوات لمُعقرل “الطرامواي” بالبيضاء

2021-07-06 / 11:56 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أدانت ابتدائية الدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء ، الشاب الذي عمد الى عرقلة “الترامواي” شهر ماي الماضي، بثلاث سنوات سجنا نافذا ، وهي الواقعة التي أثارت الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي في إبانه.

وبحسب المعطيات المتحصل عليها، فقد أصدرت هيئة الحكم قرارها بناءا على الفصل 591 من القانون الجنائي مع ظروف التخفيف، حيث قضت بالسجن 3 سنوات في حق الشاب “معترض” الترامواي وسنتين لمصور الفيديو وشخص آخر.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء قد تمكنت، في 23 ماي الماضي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وشركائه وذلك للاشتباه في تورطهم في توثيق ونشر مقطع فيديو يتضمن عرقلة طريق عام تمر منه عربات الترامواي بشكل يهدد أمن وسلامة المواطنين.

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