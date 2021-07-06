سيدة تتهم لطيفة رأفت و الأخيرة تنفي و ترد

2021-07-06 / 11:25 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

في واقعة غريبة من نوعها و بعد ثلاث سنوات على إنجابها ابنتها “ألماس”، خلقت امرأة لا تنتمي للمجال الفني ضجة واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اتهامها الفنانة المغربية لطيفة رأفت بسرقة مبيضها.

و نشرت السيدة مقاطع فيديو عبر حسابها بموقع “فايسبوك” تحكي روايتها التي تفيد أن رأفت و طبيب معروف قاما بسرقة مبيضها بهدف الإنجاب.

الأمر الذي جعل مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير و كذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون على نطاق واسع الخبر، معتبرين أن رواية السيدة غير منطقية، واصفين إياها بالمختلة عقليا.

و بدورها الفنانة المغربية لطيفة رأفت، قامت بتقديم شكاية ضد السيدة التي اتهمتها، و كذا نشر صورة بحسابها بموقع انستقرام مرفوقة بالتعليق التالي:” أجمل الهدايا التي وهبني الرحمان بقدرته التي وسعت كلى شىء حبيبتي ألماس فاللهم كما حققت حلمي بقدومها احفظها من كل شر و مكروه”.

و الجدير بالذكر أن حمل رأفت في سن 54 جعلها تتعرض للعديد من الإشاعات، طيلة فترة الحمل خاصة أنها لم تكشف عن هوية و جنسية زوجها و والد طفلتها “ألماس”

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