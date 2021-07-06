وعكة صحية تدخل صفاء الرايسي إلى المستشفى

نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرضت الفنانة صفاء الرايسي ، الشقيقة التوأم للفنانة هناء، لوعكة صحية أدت إلى نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات .

و نشرت هناء، عبر خاصية ستوري بحسابهما الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ، مقطع فيديو تظهر فيه شقيقتها ، من داخل غرفة المستشفى

و أرفقت الفنانة المغربية هناء الفيديو بالتعليق التالي :” البارح كانت ليلة صعبة دعيو لصفاء بالشفاء”.

لتضيف في تدوينة أخرى :”الحمد لله على لطف الله ، تسمم دوائي، نعتذر انا و صفاء عن كل التزاماتنا هذه الأيام، شكرا لسؤالكم علينا”.

و الجدير بالذكر أن التوأم صفاء وهناء ، حضر مؤخرا، في حفل افتتاح إحدى العلامات المغربية، التي احتضنتها إحدى الأسواق التجارية الكبرى بمدينة خريبكة.

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