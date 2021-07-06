وعكة صحية تدخل صفاء الرايسي إلى المستشفى

2021-07-06 / 10:55 مساءً
0

نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرضت الفنانة صفاء الرايسي ، الشقيقة التوأم للفنانة هناء، لوعكة صحية أدت إلى نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات .

و نشرت هناء، عبر خاصية ستوري بحسابهما الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات ، مقطع فيديو تظهر فيه شقيقتها ، من داخل غرفة المستشفى

و أرفقت الفنانة المغربية هناء الفيديو بالتعليق التالي :” البارح كانت ليلة صعبة دعيو لصفاء بالشفاء”.

لتضيف في تدوينة أخرى :”الحمد لله على لطف الله ، تسمم دوائي، نعتذر انا و صفاء عن كل التزاماتنا هذه الأيام، شكرا لسؤالكم علينا”.

و الجدير بالذكر أن التوأم صفاء وهناء ، حضر مؤخرا، في حفل افتتاح إحدى العلامات المغربية، التي احتضنتها إحدى الأسواق التجارية الكبرى بمدينة خريبكة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نجاة الرجوي توجه رسالة لزوجة طليقها

نجاة الرجوي توجه رسالة لزوجة طليقها

2021-07-03 / 4:30 مساءً
Photo of محمد عدلي يطرح “جيبولي حبيبتي”

محمد عدلي يطرح “جيبولي حبيبتي”

2021-07-02 / 2:58 مساءً
Photo of عارضة الأزياء سلمى صلاح الدين : “لتجنب التحرش يجب على البنات التستر”

عارضة الأزياء سلمى صلاح الدين : “لتجنب التحرش يجب…

2021-07-01 / 4:19 مساءً
Photo of المعلم” يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

المعلم” يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

2021-07-01 / 1:47 مساءً
Photo of تسجيل صوتي بمواقع التواصل الاجتماعي يخرج شرين عبد الوهاب للرد

تسجيل صوتي بمواقع التواصل الاجتماعي يخرج شرين عبد الوهاب…

2021-06-29 / 4:56 مساءً
Photo of الساحة الفنية المغربية تفقد أحد روادها بوفاة الجامعي

الساحة الفنية المغربية تفقد أحد روادها بوفاة الجامعي

2021-06-27 / 12:45 مساءً
Photo of “زايني” تجمع كل من الفنانين أيوب أفريكانو و عادل أصيل

“زايني” تجمع كل من الفنانين أيوب أفريكانو و عادل…

2021-06-26 / 3:07 مساءً
Photo of إطلاق المختبر الرقمي للمغرب بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان

إطلاق المختبر الرقمي للمغرب بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان

2021-06-26 / 12:32 مساءً
Photo of ديزي دروس ينعي صديقه بكلمات مؤثرة

ديزي دروس ينعي صديقه بكلمات مؤثرة

2021-06-25 / 4:36 مساءً
Photo of بعد سنة على زواجهما… المؤثرين شادية أرسلان و عثمان قدري يعلنان انفصالهما

بعد سنة على زواجهما… المؤثرين شادية أرسلان و عثمان…

2021-06-24 / 8:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق