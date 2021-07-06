إيطاليا تقصي إسبانيا بركلات الترجيح وتصعد لنهائي “اليورو”

2021-07-06 / 10:52 مساءً
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هبة بريس- القسم الرياضي

تأهل منتخب إيطاليا لنهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ولجأ المنتخبان الإيطالي والإسباني إلى ركلات الترجيح بعد التمديد إثر تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي من مواجهتهما في نصف نهائي من بطولة كأس أوروبا لكرة القدم على ملعب ويمبلي، الثلاثاء.

وتقدمت إيطاليا عن طريق لاعب يوفنتوس فيديريكو كييزا (60)، فيما أدركت إسبانيا التعادل عن طريق زميله في نادي السيدة العجوز ألفارو موراتا (80).

وتلتقي إيطاليا في المباراة النهائية الأحد مع المنتصر من مواجهة إنجلترا والدنمارك، الأربعاء.

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