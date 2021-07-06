طنجة.. عيد ميلاد “شيخ الطريقة الكركرية” يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس- الرباط

رافق إحياء منتسبي الطريقة الكركرية، خلال الأسبوع المنصرم، لحفل فني بمناسبة عيد ميلاد “الشيخ محمد فوزي الكركري”، جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور توثق لمظاهر احتفال “تتناقض” وشعار الطريقة.

وكشفت الطريقة، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الحفل الذي امتد ليومين ، شارك فيه عدد كبير من مريدي الزاوية بطنجة ومدن أخرى، حيث تخلل الحفل فقرات فنية وأخرى ترفيهية.

وتعرف الطريقة الكركرية نفسها أنها “طريقة تربوية تهدف إلى إيصال العباد إلى تحقيق مقام الإحسان حتى يتمكنوا من الجمع بين العبادة والشهود ، لذلك تدعو أتباعها إلى الإلتزام بالكتاب والسنة في كل أحوالهم”.

وتضيف الطريقة: “لأننا نؤمن أن وراء كل فعل من أفعال الشريعة المطهرة سر ملكوتي وقبضة نورانية تجمع العبد على مولاه وتنسيه كل ما سواه… ولكن لا يتم ذلك إلا باتباع منهج الشيخ المربي الذي يصف الدواء المناسب لكل سالك”.

ويوجد مقر الزاوية في مدينة العروي شمال المغرب، ولها مريدون من عدة دول حتى من غير الناطقة بالعربية، ويعود اسمها إلى جبل كركر بجماعة أفسو، وتقول الزاوية إن أول شيوخها هو أحمد العلوي المستغانمي، الذي ينحدر من مدينة مستغانم الجزائرية، حيث يوجد قبره حاليا، وإن ثاني شيوخها هو الشيخ الطاهري الكركري الذي ينحدر من جبل كركر.

وبعد وفاة الطاهر الكركري عام 1976، خلفه الحسن الكركري الذي توفي بدوره عام 2006، ليأتي دور ابن أخيه، محمد فوزي الكركري، شيخ الزاوية حاليا، ويقول شيوخ الزاوية إن نسبهم يعود إلى رسول الإسلام.

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