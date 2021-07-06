طنجة.. عيد ميلاد “شيخ الطريقة الكركرية” يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي

2021-07-06 / 10:03 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

رافق إحياء منتسبي الطريقة الكركرية، خلال الأسبوع المنصرم، لحفل فني بمناسبة عيد ميلاد “الشيخ محمد فوزي الكركري”، جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور توثق لمظاهر احتفال “تتناقض” وشعار الطريقة.

وكشفت الطريقة، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن الحفل الذي امتد ليومين ، شارك فيه عدد كبير من مريدي الزاوية بطنجة ومدن أخرى، حيث تخلل الحفل فقرات فنية وأخرى ترفيهية.

وتعرف الطريقة الكركرية نفسها أنها “طريقة تربوية تهدف إلى إيصال العباد إلى تحقيق مقام الإحسان حتى يتمكنوا من الجمع بين العبادة والشهود ، لذلك تدعو أتباعها إلى الإلتزام بالكتاب والسنة في كل أحوالهم”.

وتضيف الطريقة: “لأننا نؤمن أن وراء كل فعل من أفعال الشريعة المطهرة سر ملكوتي وقبضة نورانية تجمع العبد على مولاه وتنسيه كل ما سواه… ولكن لا يتم ذلك إلا باتباع منهج الشيخ المربي الذي يصف الدواء المناسب لكل سالك”.

ويوجد مقر الزاوية في مدينة العروي شمال المغرب، ولها مريدون من عدة دول حتى من غير الناطقة بالعربية، ويعود اسمها إلى جبل كركر بجماعة أفسو، وتقول الزاوية إن أول شيوخها هو أحمد العلوي المستغانمي، الذي ينحدر من مدينة مستغانم الجزائرية، حيث يوجد قبره حاليا، وإن ثاني شيوخها هو الشيخ الطاهري الكركري الذي ينحدر من جبل كركر.

وبعد وفاة الطاهر الكركري عام 1976، خلفه الحسن الكركري الذي توفي بدوره عام 2006، ليأتي دور ابن أخيه، محمد فوزي الكركري، شيخ الزاوية حاليا، ويقول شيوخ الزاوية إن نسبهم يعود إلى رسول الإسلام.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في ضيافة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في ضيافة الهيئة…

2021-07-06 / 10:39 مساءً
Photo of الصحة العالمية: التوزيع العادل للقاحات هو السبيل للخروج من الجائحة

الصحة العالمية: التوزيع العادل للقاحات هو السبيل للخروج من…

2021-07-06 / 10:28 مساءً
Photo of الايسيسكو: إطلاق مشروع تصنيع لقاح كورونا بالمغرب ، إنجاز علمي وصناعي كبير

الايسيسكو: إطلاق مشروع تصنيع لقاح كورونا بالمغرب ، إنجاز…

2021-07-06 / 9:15 مساءً
Photo of 17 قتيلا و 2382 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

17 قتيلا و 2382 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق…

2021-07-06 / 9:09 مساءً
Photo of “احتجاجا على غياب موكلهم”.. دفاع الريسوني ينسحب من جلسة محاكمته

“احتجاجا على غياب موكلهم”.. دفاع الريسوني ينسحب من جلسة…

2021-07-06 / 8:06 مساءً
Photo of شركة EPC MAROC ترد على مجموعة الصفريوي

شركة EPC MAROC ترد على مجموعة الصفريوي

2021-07-06 / 7:55 مساءً
Photo of مجلس عبد النباوي“ يعزل قاضيين ويتخذ عقوبات في حق 13 آخرين

مجلس عبد النباوي“ يعزل قاضيين ويتخذ عقوبات في حق…

2021-07-06 / 7:27 مساءً
Photo of باحث: المغرب يلج النادي المغلق لمنتجي لقاح كورونا

باحث: المغرب يلج النادي المغلق لمنتجي لقاح كورونا

2021-07-06 / 6:57 مساءً
Photo of مندوبية “التامك”: “هدف الريسوني من الاضراب عن الطعام هو دفع القضاء الى اطلاق سراحه”

مندوبية “التامك”: “هدف الريسوني من الاضراب عن الطعام هو…

2021-07-06 / 6:11 مساءً
Photo of اقلبم جرسيف : حياة الحوامل في خطر ووزير صحة غير مُبال

اقلبم جرسيف : حياة الحوامل في خطر ووزير صحة…

2021-07-06 / 4:42 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق